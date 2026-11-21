«Астон Вілла» на «Вілла Парк» зіграла внічию із «Сандерлендом» у матчі Прем’єр-ліги та продовжила безвиграшну серію до п’яти ігор. Команда Унаї Емері також уперше з березня зіграла на нуль у домашньому матчі ліги, повідомляє The Guardian.

Перевага без голів

Господарі володіли м’ячем 71% ігрового часу та завдали 19 ударів, сім із яких припали в площину воріт. «Сандерленд» виконав сім ударів, лише один із них був у площину.

Шість із семи точних ударів «Астон Вілли» було завдано з-за меж штрафного майданчика суперника. Єдиний удар із меж штрафного виконав Іан Маатсен, однак він не становив значної загрози воротам.

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Емері залишив капітана Джона Макгінна в запасі, зважаючи на матч із «Галатасараєм», запланований на вівторок. На 60-й хвилині Макгінн вийшов на поле й вивів Аліссона за спину лівого захисника «Сандерленда» Рейнілду Мандави. Бразилець прострілив у напрямку Ніколаса Джексона, але Норді Мукіеле вибив м’яч. Згодом Макгінн пробив вище воріт після атаки, яку сам розпочав у центрі поля.

Нагода Талбі наприкінці

«Сандерленд» грав без травмованих Граніта Джаки та Браяна Броббі, проте надійно діяв в обороні. Воротар Робін Рефс наприкінці матчу перевів через поперечину дальній удар Росса Барклі, а також не дозволив Мукіеле зрізати м’яч у власні ворота.

На 90-й хвилині й 25-й секунді «Сандерленд» міг вирвати перемогу. Чемсдін Талбі обіграв Аарона Ван-Біссаку, після чого завдав закрученого удару правою ногою, але м’яч пройшов поруч зі стійкою воріт Зіона Судзукі. Півзахисник «Сандерленда» Жюль Аока провів свій перший матч у стартовому складі в Прем’єр-лізі.

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