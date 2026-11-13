Астрономи пов’язали радіоімпульси з білим карликом у подвійній системі — Space.com

Астрономи пов’язали загадкові радіоімпульси із системою GPM J071507−114153, розташованою приблизно за 5 тисяч світлових років від Землі. До неї входять білий карлик — щільний залишок померлої зорі — та зоря G-типу, схожа на Сонце. Білий карлик здійснює оберт навколо своєї осі раз на вісім хвилин, а радіоімпульси, за даними спостережень, надходять із ділянки поблизу нього або, можливо, безпосередньо від нього, повідомляє Space.com.

Імпульси поблизу білого карлика

GPM J071507−114153 належить до класу об’єктів, відомих як довгоперіодичні транзієнти. Вони генерують радіосигнали, що можуть з’являтися і зникати з інтервалами від хвилин до годин. Відколи дослідницька група у 2021 році виявила перший такий об’єкт, астрономи зафіксували приблизно десяток довгоперіодичних транзієнтів.

У кількох раніше знайдених системах цього класу також є білий карлик і зоря-компаньйонка. Однак досі було незрозуміло, яка з двох зір утворює радіоімпульси. У новій системі сигнали були достатньо чіткими, щоб простежити рух білого карлика його орбітою навколо компаньйона. Це дало підстави пов’язати випромінювання з областю поряд із білим карликом.

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Спостереження у трьох країнах

Радіоспостереження також дали змогу виявити спалахи на сонцеподібній зорі. Дослідники побачили, як білий карлик переміщувався за областю з потужним магнітним полем, яка, ймовірно, є зоряним протуберанцем — великою петлею плазми, що вивергається з поверхні зорі.

Систему спершу виявили під час огляду видимої з Австралії частини Чумацького Шляху за допомогою радіотелескопа Murchison Widefield Array. Її точне положення визначили телескопом MeerKAT у Південній Африці. Подальші спостереження у видимому діапазоні в обсерваторії Кека на Маунакеа на Гаваях підтвердили, що компаньйон білого карлика є зорею G-типу. Результати дослідження опублікували в журналі Nature Astronomy.

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