Астрономи пов’язали зникнення транзитів TOI-2535 b з впливом іншої планети — Space.com

Астрономи дійшли висновку, що екзопланета TOI-2535 b не зникла, а перестала проходити на тлі своєї зорі через зміну нахилу орбіти. Як повідомляє Space.com, на її рух, імовірно, впливає ще одна планета в цій системі, яку досі не спостерігали безпосередньо.

Нерегулярні транзити

TOI-2535 b розташована приблизно за 1 000 світлових років від Землі. Космічний телескоп NASA TESS спостерігав її протягом семи років — від квітня 2019-го до березня 2026 року. Планета робить один оберт навколо своєї зорі за 8,25 земної доби, тому її відносять до класу гарячих юпітерів.

Під час спостережень астрономи фіксували відхилення від очікуваного часу транзитів: TOI-2535 b могла проходити перед диском зорі приблизно на шість годин раніше або пізніше за прогноз. У березні TESS перестав реєструвати характерне зниження яскравості зорі, яке виникало під час такого проходження планети.

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Гравітаційна взаємодія планет

За висновком команди, TOI-2535 b і її невидимий сусід гравітаційно впливають одна на одну. Це спричиняє коливання їхніх орбіт, а орбіта TOI-2535 b нахилилася так, що планета більше не перетинає видимий диск зорі з точки спостереження TESS.

Учасник дослідження Семюел Є з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі назвав цей випадок найекстремальнішим із відомих прикладів такої взаємодії. За оцінкою дослідників, TOI-2535 b не транзитуватиме перед своєю зорею щонайменше 30 років. Водночас її сусід, що впливає на орбіту планети, може почати транзитувати раніше.

Що це може розповісти про гарячі юпітери

Науковці також припускають, що наявність близького сусіда може свідчити про повільну міграцію TOI-2535 b ближче до зорі в минулому, а не про потрапляння на нинішню орбіту внаслідок різкої динамічної події. Результати дослідження опублікували в журналі Astrophysical Journal Letters.

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