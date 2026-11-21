Астрономи за допомогою Дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії в Чилі виявили біля білого карлика J1328−1450 два концентричні кільця газу й планетних уламків. Такої конфігурації раніше не спостерігали у подібних системах. Об’єкт розташований приблизно за 1600 світлових років від Землі у сузір’ї Діви, повідомляє Cyprus Mail.

Незвична будова диска

До цього астрономи ідентифікували 21 білого карлика, оточеного уламками планетних систем. У кожному з відомих випадків речовина утворювала один диск, тоді як навколо J1328−1450 виявили два окремі кільця.

Білий карлик має масу близько 47% маси Сонця, а його діаметр приблизно дорівнює земному. Науковці припускають, що в кільцях могли вціліти два відносно великі кам’янисті тіла — залишки більших планет, які зазнали значного руйнування. Одне з них може бути порівнянним за розміром із карликовою планетою Плутон, інше — меншим.

Ймовірні залишки планетної системи

Один з авторів дослідження, астроном Феліпе Лагос-Вільчес із Технічного університету Федеріко Санта-Марія в Чилі, зазначив, що первісна зоря могла мати власну планетну систему. Після перетворення зорі на червоного гіганта частину внутрішніх планет могло поглинути світило, натомість віддаленіші об’єкти могли вижити.

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За поясненням дослідників, деякі кам’янисті тіла могли опинитися на дуже витягнутих орбітах і наблизитися до білого карлика. Його гравітація руйнувала об’єкти, а їхня речовина формувала диск із пилу та газу. Водночас два більші тіла, імовірно, залишилися всередині нього та могли вплинути на утворення двох кілець.

Зовнішнє кільце помітно бідніше на магній, ніж внутрішнє. Це може свідчити, що кільця походять від різних материнських тіл або від різних шарів одного кам’янистого об’єкта, розірваного гравітацією білого карлика. Результати дослідження опублікували в журналі Nature Astronomy.

Науковці вважають, що така система може показувати один із можливих етапів далекого майбутнього Сонячної системи. За словами Лагоса-Вільчеса, приблизно за 5 мільярдів років Сонце має стати червоним гігантом, а згодом, втративши зовнішні шари, перетворитися на білого карлика.

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