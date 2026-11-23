Під час спостережень у Чилі китайські та американські астрономи виявили екзопланету HIP 88962 b, маса якої майже вп’ятеро більша за масу Юпітера. Вона обертається навколо тьмяної зорі, що має приблизно дві третини маси Сонця. Про відкриття повідомляє South China Morning Post.

Спостереження тривали 16 років

Планету помітили науковці з Carnegie Science у Вашингтоні, Шанхайського університету Цзяо Тун і Університету Цінхуа. Для дослідження вони використали телескоп Magellan Clay у Чилі та дані супутникових спостережень. Результати роботи опублікували в журналі The Astrophysical Journal Letters.

HIP 88962 b неможливо побачити безпосередньо через її тьмяність і близькість до материнської зорі. Астрономи застосували метод коливань зорі: вони фіксували невеликі зміни кольору її світла, спричинені рухом під гравітаційним впливом планети.

Один оберт навколо зорі HIP 88962 b здійснює приблизно за 19 років, тому для простеження повної орбіти знадобилися багаторічні спостереження. Раніше систему вже досліджували меншим телескопом у Чилі, однак тодішня серія спостережень тривала близько двох років і не дала результату.

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Проблема для поширеної моделі

За поширеною моделлю газові гіганти формуються поступово: спочатку виникає ядро з каменю та льоду, яке згодом накопичує товстий газовий шар. Водночас навколо маломасивних зір, диски речовини яких є тоншими, комп’ютерні моделі рідко прогнозують появу газових гігантів, особливо на значній відстані від зорі.

HIP 88962 b рухається витягнутою орбітою на відстані, що приблизно вшестеро перевищує відстань від Землі до Сонця. Провідний автор дослідження, астрофізик Алан Босс, пов’язав відкриття з альтернативним сценарієм: великі планети можуть формуватися швидко внаслідок колапсу газу в диску навколо молодої зорі.

Команда також зафіксувала слабкий сигнал, який може вказувати на ще одну, значно ближчу до зорі планету. Систему HIP 88962 планують надалі спостерігати, щоб перевірити наявність інших екзопланет.

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