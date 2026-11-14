Астрономи виявили LPT J1555−5631 з радіоімпульсами кожні 62 хвилини — ScienceAlert

Астрономи виявили загадкове джерело радіовипромінювання LPT J1555−5631, яке випускало потужні імпульси з циклом 62,2 хвилини, а після початкового виявлення більше не фіксувалося. У кожному циклі спостерігали не один, а два імпульси різної тривалості, повідомляє ScienceAlert.

Сигнал знайшли в архівних спостереженнях радіотелескопа MeerKAT, які аналізували дослідники на чолі з астрономом Скоттом Хайманом із коледжу Sweet Briar. Дані телескопа ASKAP, який спостерігав ту саму ділянку неба того самого дня протягом 10 годин, підтвердили приблизно 62-хвилинну періодичність.

Два сигнали в одному циклі

У межах кожного 62,2-хвилинного циклу LPT J1555−5631 випромінював два сигнали. Один із них тривав значно довше, однак обидва досягали приблизно однакової пікової яскравості.

Імпульси мали протилежну кругову поляризацію: радіохвилі одного сигналу закручувалися в один бік, а другого — у протилежний. За оцінкою дослідників, це може свідчити, що випромінювання виникає поблизу обох магнітних полюсів об’єкта, а вісь його обертання та магнітна вісь майже перпендикулярні одна одній.

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Водночас сигнали були зміщені відносно один одного на 165,4 градуса, а не на 180 градусів, як можна було б очікувати для простої дипольної структури магнітного поля. Науковці вважають це ознакою складнішої конфігурації магнітного поля.

Природа об’єкта залишається невідомою

LPT J1555−5631 віднесли до довгоперіодичних транзієнтів — класу джерел, які випускають яскраві радіоімпульси з регулярними тривалими паузами між ними. Об’єкт GLEAM-X J1627-5235, що спостерігали у 2018 році та про який уперше повідомили 2022-го, став відкриттям, яке допомогло виокремити цей клас.

У Чумацькому Шляху вже виявили близько десятка таких джерел, однак їхню природу ще не встановили. Серед можливих пояснень розглядають пульсари, магнетари та білі карлики у подвійних системах. LPT J1555−5631, як і більшість відомих довгоперіодичних транзієнтів, після початкового виявлення повторно не спостерігали. Результати дослідження опублікували в журналі The Astrophysical Journal.

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