Міжнародна група астрономів виявила найвіддаленішу з відомих компактних пар квазарів, яку спостерігають такою, якою вона була приблизно через 900 мільйонів років після Великого вибуху. Об’єкти J1602+4228A і J1602+4228B разом назвали Nāpōwawāʻenakaulua. Їх вивчали за допомогою космічного телескопа James Webb і телескопа Gemini North на Маунакеа на Гаваях, повідомляє ScienceDaily.

Система є лише третьою відомою парою квазарів періоду космічного світанку. Вона також має найменшу відому відстань між двома квазарами цього раннього етапу розвитку Всесвіту. Квазари — це надзвичайно яскраві об’єкти, світіння яких виникає внаслідок падіння речовини на надмасивні чорні діри.

Чорні діри раннього Всесвіту

Відстань між чорними дірами в системі становить близько 18 100 світлових років — приблизно п’яту частину діаметра Чумацького Шляху. Масу однієї чорної діри оцінюють у 1,5 мільярда мас Сонця, іншої — приблизно у 400 мільйонів мас Сонця.

На час, коли існувала ця пара, вік Всесвіту становив приблизно одну тринадцяту нинішнього. Дослідники зазначають, що не мають остаточного теоретичного пояснення, як навіть один такий масивний квазар міг сформуватися настільки рано, не кажучи вже про два близькі об’єкти.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Спостереження James Webb і Gemini North

Пару помітили під час візуального аналізу даних огляду Aether. У межах цієї програми James Webb зібрав спостереження 200 квазарів раннього Всесвіту — приблизно 43% усіх відомих квазарів цього періоду. Раніше відомий квазар J1602+4228A виявився не одиничним об’єктом: поруч із ним науковці побачили слабший компонент.

Подальші спостереження за допомогою інфрачервоного спектрографа GNIRS телескопа Gemini North дали змогу розділити два джерела. Дані приладу GMOS також використали для перевірки альтернативного пояснення — гравітаційного лінзування, коли проміжний об’єкт може створювати кілька зображень одного далекого джерела. Відмінності у спектрах свідчать на користь того, що це два окремі квазари, однак для остаточного виключення лінзування потрібне додаткове моделювання.

Щільне середовище

Автори дослідження припускають, що властивості пари можуть вказувати на особливо щільну концентрацію матерії в ранньому Всесвіті. Часті взаємодії молодих галактик у такому середовищі могли забезпечувати великі запаси газу для утворення зір і швидкого зростання центральних чорних дір. Результати роботи опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters.

Читай нас у