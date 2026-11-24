Астрономи за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA в Чилі виявили газову оболонку навколо зорі IRAS 06530-0213, яку дослідники вважають прямим свідченням її останнього термоядерного імпульсу. Зоря розташована приблизно за 12 тисяч світлових років від Землі у сузір’ї Єдинорога. Як повідомляє Space.com, спостереження можуть уточнити уявлення науковців про завершальні етапи життя Сонця та подібних до нього зір.

Газовий слід спалаху

ALMA зафіксував велике кільце молекулярного газу, що оточує молоду туманність у формі піскового годинника. Дослідники визначили, що оболонка має ширину близько половини світлового року та була викинута в космос орієнтовно 6,5 тисячі років тому.

За оцінкою команди, після термоядерного імпульсу зоря близько двох тисяч років втрачала масу повільніше. Протягом наступної тисячі років цей процес різко посилився, сформувавши неоднорідну газову оболонку з волокнистими структурами. Спіральна форма деяких волокон може вказувати на наявність невидимого компаньйона, який рухається орбітою навколо зорі та впливає на газ.

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Перехід до планетарної туманності

Зорі на кшталт Сонця завершують еволюцію не вибухом наднової, а після вичерпання водню в ядрі. Ядро стискається й утворює білого карлика, тоді як зовнішні шари зорі розширюються на стадії червоного гіганта, а згодом охолоджуються та розсіюються. Так виникає планетарна туманність.

У випадку IRAS 06530-0213 туманність у формі піскового годинника почала формуватися приблизно 700 років тому. Науковці також зафіксували незвично велику кількість важких ізотопів вуглецю, кисню й азоту — така хімічна картина не цілком відповідає моделям утворення та викиду елементів зорями цього типу.

Водночас ALMA не виявив компактного пилового диска, який часто пов’язують із близькими зорями-компаньйонами та формуванням подібних туманностей. Автори дослідження припускають, що такий диск міг існувати недовго, забезпечити короткий викид швидких струменів речовини, а потім зникнути. Результати роботи опублікували 20 листопада в журналі The Astrophysical Journal.

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