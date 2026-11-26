Астрономи зафіксували загадковий компактний об’єкт, який може бути первинною чорною дірою, що утворилася в перші миті після Великого вибуху. Його виявили 18 грудня 2019 року під час короткочасного посилення блиску зорі у Великій Магеллановій Хмарі. Як повідомляє ScienceDaily, об’єкт назвали Фібі, однак його природу поки остаточно не встановили.

Годинне посилення світла

Зоря протягом приблизно години поступово яскравішала, а згодом повернулася до звичайного рівня блиску. Дослідники вважають, що зафіксували гравітаційне мікролінзування — явище, за якого компактний об’єкт проходить між Землею та далекою зорею і своєю гравітацією викривляє її світло, тимчасово підсилюючи яскравість.

Сигнал виявила група астрономів Університету Свінберна в Мельбурні, яка аналізувала дані огляду з частими спостереженнями зір Великої Магелланової Хмари. Плавна та симетрична зміна яскравості відрізнялася від проявів змінних зір, зоряних спалахів чи проходження астероїдів, що переконало команду в реальності події мікролінзування.

Три версії походження

За розрахунками команди, маса Фібі становить приблизно три маси Місяця. На тривалість мікролінзування впливають маса об’єкта, його швидкість і положення, проте короткий сигнал вказує на невелику масу лінзи та був близьким до межі можливостей сучасних оглядів.

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Дослідники розглядають три пояснення: об’єкт може бути планетою-сиротою в Чумацькому Шляху, схожою мандрівною планетою у Великій Магеллановій Хмарі або первинною чорною дірою. Якщо підтвердиться версія з планетою у Великій Магеллановій Хмарі, вона стане першою планетою поза межами нашої галактики, виявленою методом гравітаційного мікролінзування.

Водночас маса Фібі значно менша за маси чорних дір, що виникають унаслідок колапсу масивних зір. У матеріалі зазначається, що такі чорні діри зазвичай мають масу щонайменше близько п’яти мас Сонця. Тому, якщо Фібі справді є чорною дірою, її малу масу можна буде пояснити первинним походженням, а не смертю зорі.

Моделювання також показало, що об’єкт приблизно у 100 тисяч разів імовірніше належить до популяції гало темної матерії, ніж до популяції звичайної зоряної речовини. Це не доводить, що Фібі є первинною чорною дірою, проте робить таку версію предметом подальшого вивчення.

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