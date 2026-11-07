Астрономи знайшли два кільця уламків біля білого карлика — Channel NewsAsia

Астрономи за допомогою Дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії в Чилі виявили навколо білого карлика J1328−1450 дві окремі газові кільцеві структури, утворені планетними уламками. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Незвична будова диска

Білий карлик J1328−1450 розташований приблизно за 1 600 світлових років від Землі у сузір’ї Діви. Його маса становить близько 47% маси Сонця, а діаметр приблизно відповідає діаметру Землі. До цього астрономи ідентифікували 21 білий карлик, оточений уламками, однак у всіх цих системах фіксували лише один диск речовини.

Дослідники припускають, що дві концентричні газові структури могли сформуватися під впливом двох планетних або менших кам’янистих тіл, які пережили руйнування зорі. За оцінкою науковців, один із цих об’єктів може бути приблизно розміром із карликову планету Плутон, а інший — меншим.

Уламки давньої планетної системи

Автор дослідження, астроном Університету Техніко Федеріко Санта-Марія в Чилі Феліпе Лагос-Вільчес заявив, що первісна зоря могла мати власну планетну систему. На його думку, під час розширення зорі до стадії червоного гіганта найближчі до неї планети могли бути поглинуті, тоді як віддаленіші тіла — зберегтися.

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Згодом деякі кам’янисті об’єкти могли перейти на витягнуті орбіти й наблизитися до білого карлика. Сила його тяжіння руйнувала такі тіла, поширюючи пил і газ у навколишньому диску. Водночас два більші об’єкти, за гіпотезою дослідників, могли залишитися всередині цієї системи уламків.

Зовнішнє кільце суттєво бідніше на магній, ніж внутрішнє. На думку Лагоса-Вільчеса, це може свідчити про різне походження матеріалу або про те, що речовина походить із різних шарів кам’янистого тіла, зруйнованого поблизу білого карлика. Результати дослідження опублікували в журналі Nature Astronomy.

Можливе майбутнє Сонячної системи

Приблизно через 5 млрд років Сонце, як очікується, перетвориться на червоного гіганта, а згодом скине зовнішні шари й стане білим карликом. За словами науковця, Меркурій і Венера мають бути поглинуті Сонцем, тоді як щодо Землі однозначного висновку немає. Юпітер, Сатурн та віддаленіші тіла мають більше шансів зберегтися. Диск навколо J1328−1450 може бути одним із можливих етапів далекого майбутнього нашої планетної системи.

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