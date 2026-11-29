Астрономи виявили найдавніший із відомих квазарів — надзвичайно яскраве ядро галактики, енергію якому дає надмасивна чорна діра. Об’єкт існував понад 13,1 мільярда років тому, коли після Великого вибуху минуло близько 630 мільйонів років, а вік Всесвіту становив менш як 5% від нинішнього. Про відкриття Cyprus Mail повідомляє з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Astronomy and Astrophysics.

Новий квазар приблизно на 40 мільйонів років старший за попереднього рекордсмена, про якого стало відомо в липні. Дослідники дали йому неофіційну назву Dún Aonghasa — на честь давнього кам’яного форту в Ірландії. Об’єкт спершу зафіксував орбітальний телескоп Європейського космічного агентства Euclid, а згодом його характеристики уточнили за допомогою наземних і космічних телескопів.

Чорна діра вже мала величезну масу

За словами провідного автора дослідження, астронома Європейської південної обсерваторії Жульєна Вольфа, чорна діра в центрі квазара вже через 630 мільйонів років після Великого вибуху мала масу приблизно у 360 мільйонів разів більшу за масу Сонця. Вона приблизно у 90 разів масивніша за чорну діру в центрі Чумацького Шляху.

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Квазари стають помітними на величезних відстанях завдяки акреційному диску: газ, пил та інша матерія, падаючи до чорної діри, утворюють розжарений диск і випромінюють колосальну кількість енергії. Таке випромінювання може перевершувати світність решти галактики в сотні або тисячі разів.

Епоха перших галактик

Квазар сформувався в період, коли перші зорі та галактики почали розсіювати нейтральний водневий туман, що залишався після охолодження раннього Всесвіту. Випромінювання цих об’єктів поступово зробило космос прозорим для світла.

Науковці зазначають, що така швидка поява надмасивної чорної діри ставить питання про механізм її формування. Спостереження вказують, що за звичайного зростання після загибелі зорі першого покоління вона поглинала б матерію надто повільно. Одне з можливих пояснень — сценарій прямого колапсу, за якого велика газова хмара могла утворити масивну зорю, що невдовзі перетворилася на чорну діру. Дослідники припускають, що Euclid зможе виявити ще давніші квазари: моделі допускають їхнє існування вже через 270–470 мільйонів років після Великого вибуху.

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