Астрономи виявили потрійну зоряну систему Welopō'ai за 28 світлових років від Землі. До її складу входять тьмяний червоний карлик і два білі карлики — компактні залишки зір, які завершили активну фазу свого існування. Як повідомляє Space.com, подібних систем не знайшли щонайменше в межах 100 світлових років.

Знахідка під час пошуку планет

Команда під керівництвом Етьєна Артіго з Інституту досліджень екзопланет Троттьє при Монреальському університеті спершу шукала планети біля червоного карлика. Для цього на телескопі Canada–France–Hawaii на Мауна-Кеа застосували спектрополяриметр SPIRou, який фіксує коливання зорі під дією гравітації об'єкта-супутника.

Прилад зафіксував сигнал, що відповідав радіальній швидкості близько 16 км/с. Це виключало планетарну природу об'єкта. Подальші спостереження за допомогою восьмиметрового телескопа Gemini North на Гаваях дали змогу встановити, що близьким супутником червоного карлика є білий карлик.

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Точні маси та загадка еволюції

Відстань між червоним карликом і виявленим білим карликом становить близько 4,6 астрономічної одиниці, тобто менше, ніж відстань від Юпітера до Сонця. Це дозволило виміряти їхні маси з похибкою менш як 1%: маса червоного карлика становить 42% маси Сонця, а близького білого карлика — 62%.

Далекий білий карлик розташований приблизно за 129,3 астрономічної одиниці від внутрішньої пари та здійснює оберт приблизно за тисячу років. Науковці вважають, що система може бути важливою для перевірки моделей зоряної еволюції. Водночас її конфігурація залишається незрозумілою: зірки-попередники білих карликів мали пройти стадію червоних гігантів, що, за оцінкою дослідників, могло дестабілізувати орбіту червоного карлика. Подальші вимірювання гравітаційної взаємодії трьох об'єктів мають допомогти відтворити історію системи.

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