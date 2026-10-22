Атака на аеропорт у Даммамі забрала життя однієї людини — Jerusalem Post

У Саудівській Аравії внаслідок атаки на міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення. Про це ввечері в середу повідомило Управління цивільної авіації Саудівської Аравії, пише Jerusalem Post.

Дані авіаційної влади

За даними відомства, атака сталася в міжнародному аеропорту імені короля Фахда, розташованому в Даммамі. У заяві не наведено відомостей про обставини атаки, її виконавців або характер застосованих засобів.

Оцінювання збитків

Також Управління цивільної авіації повідомило, що оцінює матеріальні збитки, завдані атакою. Обсяг і характер пошкоджень відомство не уточнило.

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Jerusalem Post назвало це повідомлення таким, що розвивається, тому наведені дані можуть бути уточнені.

Відомство не повідомило, коли саме сталася атака. У наявній заяві також немає на цей момент даних про можливі причини чи відповідальних за неї або про стан постраждалих.

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