Атака на аеропорт у Даммамі забрала життя однієї людини — Jerusalem Post
У Саудівській Аравії внаслідок атаки на міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення. Про це ввечері в середу повідомило Управління цивільної авіації Саудівської Аравії, пише Jerusalem Post.
Дані авіаційної влади
За даними відомства, атака сталася в міжнародному аеропорту імені короля Фахда, розташованому в Даммамі. У заяві не наведено відомостей про обставини атаки, її виконавців або характер застосованих засобів.
Оцінювання збитків
Також Управління цивільної авіації повідомило, що оцінює матеріальні збитки, завдані атакою. Обсяг і характер пошкоджень відомство не уточнило.
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Jerusalem Post назвало це повідомлення таким, що розвивається, тому наведені дані можуть бути уточнені.
Відомство не повідомило, коли саме сталася атака. У наявній заяві також немає на цей момент даних про можливі причини чи відповідальних за неї або про стан постраждалих.