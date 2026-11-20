Der Spiegel повідомив, що атака на банк Deutsche Bank залишалася таємною протягом десяти років. Видання пов'язує проникнення до систем банку з китайськими державними хакерами.

Внутрішні документи банку

За оцінкою Der Spiegel, цей інцидент був однією з найсерйозніших хакерських атак в історії. Видання посилається на внутрішні документи Deutsche Bank, які, за його даними, свідчать про неготовність фінансової установи до дій зловмисників.

У заголовку матеріалу Der Spiegel ідеться про проникнення до банку хакерів, яких видання називає китайськими державними. Інших деталей про спосіб атаки, її наслідки або масштаби можливого доступу до систем банку в доступному описі не наведено.

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Згадка про Чжу Хуа

У публікації також згадується Чжу Хуа. На фотоілюстрації до матеріалу його названо ймовірним китайським хакером, якого Федеральне бюро розслідувань США розшукує в усьому світі. У доступному описі статті не уточнюється можливий зв'язок Чжу Хуа з атакою на Deutsche Bank.

Матеріал Der Spiegel датований 20 листопада 2026 року.

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