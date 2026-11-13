Атаки Ізраїлю в Газі: двоє загиблих, восьмеро поранених — Anadolu Agency

У секторі Гази в Палестині вранці 13 листопада внаслідок ізраїльських атак загинули двоє палестинців, ще восьмеро людей дістали поранення. Про це з посиланням на медичні джерела та очевидців повідомляє Anadolu Agency.

Удар поблизу Хан-Юніса

У районі Турецької бійні на південний захід від Хан-Юніса ізраїльський безпілотник атакував групу палестинців. Загинув 36-річний чоловік, ще п’ятеро людей були поранені.

У районі Аль-Мавасі в Рафаху ізраїльські сили відкрили вогонь по наметах, де перебували переміщені особи. Одна палестинська дівчина дістала поранення шиї, її стан оцінювали як тяжкий. Також ізраїльська військова техніка вела інтенсивний вогонь по східних, південних і центральних районах Хан-Юніса, а артилерія обстрілювала території на схід від міста.

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Помер поранений після удару по лікарні

Окремо 20-річний Еяд Мухаммед аль-Джаззар помер від поранень, яких зазнав під час ізраїльського удару по будівлі лікарні Нассер у Хан-Юнісі вранці у четвер. За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, під час тієї атаки загинули шестеро палестинців, зокрема дитина та лікар, а близько 30 медиків, пацієнтів і людей, які їх супроводжували, були поранені. Після смерті аль-Джаззара кількість загиблих унаслідок удару по лікарні зросла до семи.

Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від 10 жовтня 2025 року, коли набуло чинності припинення вогню, порушення режиму перемир’я призвели до загибелі 1622 палестинців і поранення 5878 людей.

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