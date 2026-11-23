Кількість інцидентів із комерційними суднами в районі Ормузької протоки, про які повідомили британському Центру морських торговельних операцій, у жовтні перевищила 30. Це найвищий місячний показник від початку конфлікту між США та Іраном наприкінці лютого, повідомляє Anadolu Agency.

Понад 30 інцидентів у жовтні

Станом на неділю в листопаді в районі Ормузької протоки, Перської затоки та Оманської затоки зареєстрували щонайменше 22 атаки. До жовтня середня кількість повідомлених атак становила близько 10 на місяць.

Окремі дані Міжнародної морської організації також свідчать, що в жовтні цього року зафіксували найбільшу кількість підтверджених інцидентів.

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Дані можуть бути неповними

У щотижневому огляді, опублікованому в п’ятницю, британський центр зазначив, що його статистика охоплює лише інциденти, верифіковані за первинними джерелами. Центру відомо і про інші випадки, однак він не може незалежно їх підтвердити.

У середині жовтня UKMTO повідомляв, що більшість суден, які зазнали атак, не повідомляють про це. Частина суден також вимикає системи відстеження, щоб уникнути виявлення. Комерційний рух через протоку залишається приблизно на 65% нижчим за довоєнний рівень. До війни цим маршрутом перевозили близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Міжнародне енергетичне агентство пов’язало нещодавнє зниження світових цін на нафту з відновленням експорту з країн Перської затоки та послабленням побоювань щодо нових військових дій США після американських проміжних виборів.

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