Мадридський «Атлетіко» вдома переміг норвезький «Вікінг» із рахунком 2:0 у матчі п’ятого туру лігового етапу Ліги чемпіонів. Гра відбулася в Мадриді, Іспанія, на стадіоні «Ріяд Ейр Метрополітано». Це була перша перемога іспанського клубу за три останні матчі турніру.

Голи Сорлота та Альвареса

Рахунок на 19-й хвилині відкрив Александер Серлот, який забив лівою ногою. Через п’ять хвилин Хуліан Альварес подвоїв перевагу господарів ударом зі штрафного правою ногою.

Після матчу «Атлетіко» мав сім очок — дві перемоги, одну нічию та дві поразки — і посідав 17-те місце. «Вікінг» залишився 27-м із чотирма очками: одна перемога, одна нічия та три поразки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виступ Лі Кан Іна

Південнокорейський півзахисник Лі Кан Ін вийшов у стартовому складі «Атлетіко» на правому фланзі атаки та грав до 57-ї хвилини. Він завдав двох ударів, один із яких був у площину воріт, а також віддав дві ключові передачі.

Найкращий момент футболіст мав на 32-й хвилині, коли пробив лівою ногою з правого боку штрафного майданчика, але воротар відбив м’яч. За даними Korea Herald, SofaScore оцінив його гру в 7,2 бала.

В іншому матчі мюнхенська «Баварія» з південнокорейським захисником Кім Мін Дже у стартовому складі поступилася французькому «Ліллю» з рахунком 1:2. Кім відіграв до компенсованого часу другого тайму та отримав оцінку 6,5 від SofaScore.

Читай нас у