ATM висунула умови для підтримки коаліції в Йоганнесбурзі — TimesLIVE

Партія African Transformation Movement (ATM) не підтримуватиме коаліційний уряд у Йоганнесбурзі, ПАР, без письмової угоди про принципи управління містом і механізми відповідальності політиків. Про це заявив кандидат ATM на посаду мера Вуйо Зунгула, повідомляє TimesLIVE.

За словами Зунгули, партія готова до переговорів після місцевих виборів 4 листопада, однак не погоджуватиметься на політичні обіцянки без чіткого плану розв’язання проблем міста. ATM ще не визначилася, чи готова підтримати коаліцію на чолі з Африканським національним конгресом або Демократичним альянсом.

П’ятирічна програма для міста

Зунгула заявив, що коаліційна угода має містити програму дій на весь п’ятирічний термін роботи майбутньої адміністрації. Серед умов ATM — поліпшення фінансового управління містом, зміцнення інституційної спроможності, подолання недотримання вимог магазинами спаза та боротьба із захопленням будівель.

Партія також наполягає на першочерговому відновленні базових міських послуг: стабільного водо- й електропостачання, роботи вуличного освітлення, утримання доріг і підвищення безпеки. Зунгула вважає, що мешканці готові чекати на вирішення складніших проблем, якщо влада демонструватиме виконання основних зобов’язань.

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Досвід участі в коаліціях

Кандидат ATM пояснив вимогу письмових домовленостей досвідом партії в коаліційних адміністраціях. Раніше представник ATM близько 16 місяців входив до комітету мера Йоганнесбурга, після чого його відкликали з політичних причин, як стверджує Зунгула.

У місті Могале ATM також мала представництво в адміністрації, очолюваній Демократичним альянсом: радник партії Денні Молефі Тупане у 2021 році отримав портфель із питань житлового будівництва та розвитку сільських територій, а в квітні 2023 року став мером муніципалітету після усунення мера від Демократичного альянсу Тайрона Грея.

На місцевих виборах 2021 року ATM набрала близько 0,62% голосів по країні. Остаточну позицію щодо коаліції в Йоганнесбурзі партія визначатиме після виборів, коли буде зрозумілий розподіл сил у міській раді.

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