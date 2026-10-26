Австралійське бюро безпеки на транспорті (ATSB) оприлюднило попередні звіти про два інциденти небезпечного зближення літаків в аеропорту Сіднея в Австралії у серпні. Під час одного з них чергував авіадиспетчер із високим прогнозованим рівнем ризику втоми, повідомляє ABC News Australia. Звіти не містять висновків або рекомендацій, а викладають послідовність подій та умови на той момент.

Літак Virgin перетнув шлях Qantas

Перший випадок стався 17 серпня. Літак Virgin Australia рейсу VA1589 після перенаправлення з Ньюкасла через негоду рулював до внутрішнього термінала. Близько 9:40 диспетчер наказав екіпажу слідувати за літаком Qantas, який мав звільнити смугу попереду, та зупинитися перед злітно-посадковою смугою 25.

Капітан Virgin повторив лише вказівку зупинитися перед смугою, а диспетчер не помітив неповтореної частини інструкції та перейшов до інших завдань. Згодом екіпаж Qantas рейсу QF420 побачив, що літак Virgin наближається до перехрестя руліжних доріжок на швидкості, за якої він, імовірно, не поступиться дорогою. Пілоти Qantas зупинили літак звичайним гальмуванням, після чого Virgin проїхав перед ним.

Екіпаж Virgin усвідомив конфлікт лише після того, як пілоти Qantas звернулися до диспетчера. Диспетчера усунули від роботи до кінця дня. Він повідомив слідчим, що огляд перехрестя з диспетчерської вежі частково обмежувало обладнання.

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Графік роботи та другий випадок

Згідно зі звітом, диспетчер мав завершити роботу о 20:50 напередодні та розпочати наступну зміну о 5:30. Він був єдиним диспетчером у вежі. ATSB наголосило, що прогнозований рівень втоми не означає, що працівник обов'язково був втомленим, а лише вказує на ризик, пов'язаний із графіком. Сам диспетчер заявив, що почувався «у нормі та уважним» і був придатним до роботи.

У звіті також зазначено, що Airservices Australia, яка забезпечує авіадиспетчерське обслуговування в Сіднеї, не має системи управління втомою, схваленої Управлінням цивільної авіаційної безпеки Австралії. Компанія заявила, що ознайомилася з попередніми звітами та розгляне їхні висновки після завершення розслідувань.

Другий інцидент стався 25 серпня: диспетчер дозволив Airbus A320 Jetstar рейсу JST745 почати буксирування з місця стоянки на руліжну доріжку, а приблизно через 30 секунд дозволив літаку QantasLink Dash 8 рейсу QLK427D рухатися тією самою доріжкою. Екіпаж Dash 8 зупинився приблизно за 100 метрів від стоянки, а водій буксирувальника й координатор Jetstar також припинили буксирування. Літак Jetstar повернули на місце стоянки, щоб Dash 8 міг проїхати позаду нього.

Головний комісар ATSB Ангус Мітчелл зазначив, що в обох випадках серйознішим наслідкам запобігли дії екіпажів і наземного персоналу. Бюро розслідує загалом шість інцидентів небезпечного зближення в аеропорту Сіднея та ще не встановило, чи вплинули на них кадрові чинники.

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