ATSB пов’язало катастрофу Cessna зі ймовірним штопором біля Гулви — ABC News Australia

Австралійське бюро безпеки транспорту (ATSB) у фінальному звіті про катастрофу легкомоторного літака Cessna 210N біля пляжу Гулва на півдні Австралії заявило, що інструктор, імовірно, навмисно ввів машину у штопор. Літак не був допущений до виконання таких маневрів, а вихід із повністю розвиненого штопора міг бути складним. Про це повідомляє ABC News.

6 лютого літак вилетів з аеропорту Гулви та прямував уздовж узбережжя до гирла річки Муррей. Через 12 хвилин після вильоту він почав швидко втрачати висоту. Свідки описали круту спіраль перед падінням літака у воду в районі Лонг-Бей.

У катастрофі загинули 53-річний інструктор Лео Говард із Морфетт-Вейл, 18-річний Трістан Шефферс із Фрілінга та 20-річний чоловік із Пасадіни. Один із двох молодих чоловіків мав комерційну ліцензію пілота, інший — рекреаційну. Метою польоту було надати одному з них досвід керування Cessna.

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Спроба відпрацювати вихід зі штопора

За висновком ATSB, Говард, імовірно, ввів літак у штопор, щоб пілот міг відпрацювати дії з виведення машини. Водночас пілот на лівому кріслі, ймовірно, неправильно діяв на початковій фазі штопора, а інструктор не втрутився вчасно, щоб не допустити розвитку маневру та вивести літак за наявної висоти.

Попередні порушення не повідомляли

Слідчі встановили, що інструктор раніше неодноразово виконував штопори з порушенням вимог, однак про це не повідомляли ані оператору літака, ані Австралійському управлінню безпеки цивільної авіації. Після аналізу даних та відео з попередніх польотів ATSB виявило щонайменше шість таких маневрів у 2023, 2024 і 2025 роках.

У бюро також зазначили, що інші пілоти, які знали про несанкціоновані штопори, неохоче повідомляли про них, оскільки почувалися безсилими або вважали це не своєю відповідальністю. Через відсутність повідомлень заходів для припинення цих дій не вживали.

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