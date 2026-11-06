ATSB розширило розслідування відмови рульового керування Spirit IV — ABC News Australia

Австралійське бюро безпеки на транспорті ATSB розширило розслідування проблем із кермуванням нових поромів Spirit of Tasmania після відмови основної системи керування на судні Spirit IV під час пасажирського рейсу. Як повідомляє ABC News Australia, як запобіжний захід пором супроводжував буксир до Джилонга в Австралії.

Перехід на резервну систему

Генеральний директор оператора TT-Line Кріс Карбоне заявив на слуханнях комітету з державних рахунків, що на нових суднах встановлено дві незалежні системи керування від різних виробників. За його словами, після відмови основної системи екіпаж перейшов на резервну, а буксир викликали через відсутність подальшого резерву.

Голова TT-Line Кен Кановскі попросив вибачення у пасажирів за чотиригодинну затримку, наголосивши, що пріоритетом була безпека. Він сказав, що всі резервні системи та процедури спрацювали, капітан увесь час контролював судно, а пасажири й екіпаж перебували у безпеці. Spirit IV відновив роботу вночі.

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Розслідування охопить два судна

ATSB уже розслідувало інцидент 24 жовтня за участю Spirit V під час випробувального рейсу. Тоді проблеми з автопілотом ненадовго вивели судно за межі позначеного судноплавного каналу поблизу Джилонга.

Регулятор вивчить дані бортових реєстраторів обох суден за відповідні рейси, огляне обладнання, опитає членів екіпажів та інших причетних осіб, а також проаналізує документи й записи. Карбоне зазначив, що наразі невідомо, чи мають інциденти на Spirit IV та Spirit V спільну першопричину; TT-Line також призначила незалежного розслідувача.

Окремо ATSB перевіряє випадок 15 жовтня із судном Spirit I, капітан якого був змушений перервати вхід до затоки Порт-Філіп через помилку визначення позиції на електронному дисплеї навігаційних карт.

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