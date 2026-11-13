Audi додала до A2 e-tron функцію живлення будинку та електроприладів — Motor1

Audi оголосила про підтримку двонапрямного заряджання в компактному електромобілі A2 e-tron. Функція дає змогу використовувати тягову батарею автомобіля для живлення зовнішніх пристроїв, зокрема інструментів або обладнання в кемпінгу, а також для подачі електроенергії до будинку під час перебоїв.

Як повідомляє Motor1, 12 листопада Audi описала два доступні режими двонапрямного заряджання: Vehicle-to-Load (V2L) і Vehicle-to-Home (V2H). Третій режим — Vehicle-to-Grid (V2G), який передбачає передавання електроенергії з автомобіля до загальної мережі, — поки не запущений.

Живлення пристроїв і будинку

Режим V2L дозволяє напряму живити зовнішні електроприлади від автомобіля. Режим V2H призначений для використання запасу енергії батареї в домашній електромережі. Для цього потрібна сумісна двонапрямна настінна DC-станція, оскільки звичайний домашній зарядний пристрій такої функції не має.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Для V2H Audi встановила діапазон заряду батареї від 20% до 80%. За рівня заряду нижче 20% автомобіль може отримувати електроенергію з мережі, а за рівня понад 80% — передавати її до будинку. Запуск V2G, за даними компанії, залежить від регулювання, зарядної інфраструктури, домашнього обладнання та відповідного тарифу на електроенергію.

Батареї та швидкість заряджання

Audi A2 e-tron пропонують із трьома варіантами батарей: на 52 кВт·год і 61 кВт·год із літій-залізо-фосфатною хімією, а також на 84 кВт·год із нікель-марганець-кобальтовими елементами. Потужність швидкого заряджання постійним струмом залежно від батареї становить від 100 до 183 кВт.

За умов випробувань Audi поповнення заряду з 10% до 80% займає 24 хвилини для батареї на 52 кВт·год, 26 хвилин для версії на 61 кВт·год та 29 хвилин для акумулятора на 84 кВт·год. Найбільша батарея, за попередньою заявою Audi, забезпечує запас ходу до 401 милі.

Читай нас у