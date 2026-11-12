Audi підтвердила продаж наступного RS6 Avant у США за умови глобального випуску — Motor1

Компанія Audi of America планує продавати наступне покоління спортивного універсала RS6 Avant у США, якщо модель вироблятимуть для глобального ринку. Про це, за даними Motor1, заявив старший віцепрезидент із управління продуктами Філіп Брабек.

Попит на RS6 Avant

Брабек пов’язав це рішення з результатами продажів нинішнього RS6 Avant, виробництво якого нещодавно завершили. За його словами, модель перевершила внутрішні цільові показники Audi, хоча початкові плани були амбітними.

В Audi of America також прагнуть забезпечити постійну присутність універсалів на американському ринку, а не пропонувати такі моделі епізодично. Раніше компанія повернула до США Audi A6 Allroad після тривалої перерви.

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Очікувана гібридна установка

За даними видання, наступний RS6 Avant очікують із підзаряджуваною гібридною системою та двигуном V8. Audi ще не оприлюднила остаточних показників потужності майбутньої моделі.

Універсал також може отримати компоненти повного приводу від Audi RS5 2027 модельного року. Motor1 зазначає, що RS5 поєднує бітурбований V6 з електромотором, розвиває сукупно 630 кінських сил і 609 фунт-футів крутного моменту та прискорюється до 62 миль на годину за 3,6 секунди. Її система quattro має зміщений назад розподіл тяги, блокувальний центральний диференціал, електромеханічний розподіл крутного моменту на задній осі та стандартний розподіл 40:60 між передньою і задньою осями.

Можливий RS5 Avant

Щодо продажу RS5 Avant у США Брабек не дав прямого підтвердження, однак і не відкинув такого варіанта. За інформацією Motor1, рішення про те, яка модель замінить нинішній RS6 Avant та чи з’явиться на американському ринку ще один RS-універсал, іще остаточно не ухвалені в Німеччині.

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