Audi розглядає другу чергу заводу в Джорджії за 3 млрд доларів — Der Spiegel

Audi розглядає можливість зведення другої черги запланованого автомобільного заводу поблизу міста Мейкон у штаті Джорджія, США. За даними Der Spiegel, додатковий етап проєкту може коштувати 3 млрд доларів і забезпечити до 2033 року ще 3 тисячі робочих місць.

Плани виробництва SUV

25 жовтня Audi оголосила про намір побудувати в Джорджії завод вартістю 4 млрд доларів. На підприємстві від початку 2030-х років планують працевлаштувати близько 4,5 тисячі людей та щорічно виробляти 200 тисяч позашляховиків. Компанія відмовилася коментувати інформацію про можливе розширення проєкту.

Для будівництва влада штату передає автовиробникові земельну ділянку площею близько 600 гектарів. Також Audi отримає податкові пільги на 458 млн доларів і понад 550 млн доларів іншої підтримки, зокрема на інфраструктуру, будівельні роботи, водопостачання та підготовку працівників.

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Можливі тарифні послаблення

За інформацією видання, адміністрація президента США Дональда Трампа могла запропонувати Audi тарифні послаблення для підтримки інвестицій. Двоє обізнаних зі справою людей повідомили, що компанія домагалася зниження мит на імпорт із Європейського Союзу з 15% до 7,5%; очікується, що Міністерство торгівлі США може погодитися на ставку близько 10%.

Торік американські мита на автомобілі, сталь, алюміній і комплектуючі коштували Audi приблизно 1,2 млрд євро. Наразі дочірня компанія Volkswagen постачає на ринок США всі автомобілі з Європи або Мексики.

Контекст у Німеччині

Водночас завод Audi у німецькому Неккарзульмі після 2030 року може опинитися під загрозою закриття. Наприкінці жовтня Дональд Трамп повідомив про будівництво заводу в Джорджії під час передвиборчого заходу, на якому був присутній генеральний директор Audi Гернот Дьолльнер.

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