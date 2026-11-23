Audi зробила застосунок для роботи з Microsoft 365 доступним у частині автомобілів 2026 модельного року в 28 європейських країнах, зокрема в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Нідерландах і Великій Британії. Водії зможуть голосом працювати з поштою Outlook, планувати зустрічі та приєднуватися до зустрічей у Microsoft Teams, повідомляє Motor1.

Пошта і зустрічі голосом

Застосунок Connected Work пропонується через Audi Application Store. Голосовий асистент може створювати чернетки листів, зачитувати вхідні повідомлення з чатів, призначати події в календарі та підключати користувача до зустрічі Teams. Також система формує голосовий огляд робочого дня з даними про заплановані події та повідомлення.

Рішення Audi розробляла спільно з Cerence AI та Microsoft. Воно використовує технології Microsoft Intune, Entra і Purview, які відповідають за перевірку ідентифікації, керування пристроями та дотримання корпоративних політик. Cerence AI назвала Audi першим автовиробником, який разом із нею та Microsoft створив Mobile Work Agent на основі великих мовних моделей.

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Моделі та мови

На старті функція передбачена для моделей Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron, Q6 e-tron, Q7 і Q9 2026 модельного року. Спочатку застосунок підтримуватиме німецьку й англійську мови. Згодом Audi планує додати данську, французьку, італійську, нідерландську, польську та іспанську.

Клієнти зможуть отримати сервіс у пакеті MMI experience pro або придбати його після постачання автомобіля через Audi Function Store. Після цього застосунок потрібно встановити з Audi Application Store.

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