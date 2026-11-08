У Пакистані аудит Програми підтримки доходів Беназір (BISP) за 2024–2025 фінансовий рік виявив проблеми в даних одержувачів допомоги, виплати особам, які не відповідали критеріям програми, та дублювання освітніх стипендій. Як повідомляє The Express Tribune, загальна сума виплат у 601 850 випадках із проблемами ідентифікації становила 25,699 млрд пакистанських рупій.

Проблеми з ідентифікацією одержувачів

За даними звіту Генерального аудитора Пакистану, у 5 598 випадках CNIC одного з подружжя був прив’язаний до записів щонайбільше семи жінок. Виплати в цих випадках становили 239,035 млн рупій.

Ще у 596 252 записах не було даних CNIC подружжя одержувачів. Із такими профілями були пов’язані виплати на 25,460 млрд рупій. Аудит запросив пояснення в Національного управління баз даних і реєстрації Пакистану (NADRA) та рекомендував незалежно перевірити подружні зв’язки.

Упродовж фінансового року програма охоплювала 10,02 млн активних домогосподарств. Рівень похибки включення до програми становив 6,8% за встановленого орієнтира 5%, а рівень похибки виключення — 13,27% за допустимих 10%.

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Виплати та освітні стипендії

Аудит також встановив, що 12 078 працівників державного сектору, пенсіонерів та їхніх подружжів отримали 515,712 млн рупій, хоча рішення федерального кабінету від грудня 2019 року виключало їх із програми. В іншому 261 випадку, що стосувався одержувачів або їхнього подружжя, які подорожували за кордон, виплати становили 13,041 млн рупій.

Крім того, аудитори зафіксували 97 179 випадків із кількома показниками Proxy Means Test для одного глави домогосподарства протягом установленого періоду. За оцінкою аудиту, це могло призвести до неправомірного зарахування 18 964 одержувачів і потенційного нецільового розподілу 533,536 млн рупій.

У вибірці з 275 000 випадків в Ісламабаді виявили 1 719 одержувачів, які володіли транспортними засобами понад визначені програмою ліміти та отримали 69,744 млн рупій. У програмі Benazir Taleemi Wazaif 165 шкіл, які вже отримували повну державну допомогу через Pakistan Baitul Mal, також були зареєстровані в схемі BISP, що спричинило дублювання стипендій на 17,690 млн рупій.

Ще 278 працівників державного сектору були зареєстровані як учні старшої школи замість їхніх дітей або інших осіб, які мали право на допомогу. Умовні виплати їхнім матерям становили 202,546 млн рупій.

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