Аудит: Ямайка витратила 1,8% пожертв після урагану Мелісса — The Rio Times

На Ямайці державний аудит встановив, що Управління з підготовки до надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків (ODPEM) до 23 лютого 2026 року витратило 26,2 млн ямайських доларів — близько 164 тис. доларів США — із 1,44 млрд ямайських доларів грошових пожертв після урагану Мелісса. Це становить 1,8% від зібраної суми, а станом на 2 квітня баланс не змінився, повідомляє The Rio Times.

Кошти та погодження

За даними аудиту, 141 млн ямайських доларів були законтрактовані, тоді як 1,27 млрд ямайських доларів, або 88% усіх пожертв, не витратили й не зарезервували. В ODPEM пояснили аудиторам, що для використання коштів очікували на погодження Міністерства фінансів і державної служби.

Аудитори також зафіксували, що 4 лютого 2026 року ODPEM звернулося до міністерства з проханням врегулювати використання фонду та планувало спрямувати близько 500 млн ямайських доларів на відновлення житла й інші проєкти, визначені донорами. Станом на 23 лютого відповіді на цей запит не було.

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Зауваження до закупівель

ODPEM уклало чотири контракти на покрівельні матеріали загальною вартістю 167,3 млн ямайських доларів. Згідно з аудитом, три контракти отримали постачальники, чиї документи про реєстрацію для держзакупівель або податкову відповідність на той час не були чинними. Агентство визнало, що уклало угоди з постачальниками, які за звичайних умов не відповідали б вимогам, пославшись на екстрені рекомендації Міністерства фінансів.

На бази Сил оборони Ямайки доправили матеріали на 122,5 млн ямайських доларів, але формально підтверджене отримання стосувалося товарів на 88,6 млн. Для поставок на 34 млн ямайських доларів аудитори не знайшли підписаних документів про приймання. ODPEM заявило про ремонт 421 даху до 21 квітня, однак надало недостатньо документів, щоб аудитори могли перевірити цю цифру.

У відповіді на аудит від 13 травня ODPEM заявило, що низькі темпи витрачання грошових пожертв не означають бездіяльності, оскільки агентство отримало майже 400 млн ямайських доларів у вигляді будівельних матеріалів та інших товарів. Там також повідомили, що на той момент із фонду витратили близько 135 млн ямайських доларів і завершили 461 ремонт даху.

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