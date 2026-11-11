Аудит на Кіпрі виявив виплати GMI без завершеної перевірки — Cyprus Mail

Аудиторська служба Кіпру виявила серйозні прогалини в контролі за виплатами гарантованого мінімального доходу (GMI): частина заявників отримувала допомогу, хоча перевірку їхнього права на неї не завершили. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому в середу, повідомляє Cyprus Mail.

Аудитори встановили, що значна кількість заяв роками перебувала на етапі попереднього схвалення без завершення оцінювання та остаточного рішення. Водночас кошти виплачували й у випадках, коли умови для призначення допомоги залишалися невиконаними. У 150 справах такий статус зберігався понад два роки, хоча підтвердні документи зазвичай потрібно подати протягом трьох місяців.

Виплати без документів

В одному з випадків заявник отримав загалом 102 528 євро із січня 2017 року до березня 2024 року, не надавши необхідних документів. Під час повторної перевірки у березні 2024 року служба управління соціальними виплатами, за даними аудиторів, встановила, що він надав неправдиву інформацію про доходи та сімейний стан. Розгляд його заяви припинили й розпочали процедуру повернення всієї виплаченої суми.

В іншій справі заявниця отримала 80 607 євро за 83 місяці. Розгляд її заяви припинили у березні 2024 року, передусім через те, що її визнали особою, яка добровільно залишилася без роботи.

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Питання щодо нерухомості

Звіт також вказує на недоліки в оцінюванні нерухомого майна та інших активів заявників. Аудитори виявили 89 випадків призначення GMI в період із липня 2014 року до жовтня 2022 року із застосуванням законодавчих винятків щодо нерухомості. У дев’яти відібраних для перевірки справах вартість майна становила від 132 450 до 811 400 євро, а суми виплат — від 24 433 до 159 660 євро.

В одному випадку вартість нерухомості заявника зросла зі 150 767 до 210 400 євро за оцінками земельного реєстру за 2013 і 2018 роки. Ці дані внесли до інформаційної системи у травні 2022 року, однак подальших дій не вжили, і виплати тривали. Розгляд заяви припинили в січні 2025 року через перевищення граничного рівня доходу після виплати загалом 24 433 євро.

Аудиторська служба рекомендувала посилити контроль і моніторинг заяв, створити у службі управління соціальними виплатами підрозділ внутрішнього аудиту та отримати юридичне роз’яснення щодо обсягу нерухомості, який слід враховувати у таких справах.

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