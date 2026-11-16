Аудит в Ізраїлі виявив багаторічні затримки туристичних проєктів — Jerusalem Post

Державний аудит в Ізраїлі виявив значні затримки у виконанні туристичних інфраструктурних проєктів, недоліки бюджетного контролю та проблеми в корпоративному управлінні державними компаніями. Як повідомляє Jerusalem Post, Міністерство туризму, Управління державних компаній і три компанії, що відповідають за туристичну інфраструктуру, не мали повної інформації для оцінки строків, вартості та якості проєктів.

Затримки в будівництві та підготовці

Перевірка охопила 68 проєктів, реалізованих у 2010–2025 роках, із загальними витратами близько 377 млн ізраїльських шекелів. Йдеться про набережні, парки, історичні й релігійні об’єкти та міські туристичні маршрути. Компанії займалися плануванням, наймали підрядників і контролювали роботи, але не здійснювали будівництво самостійно.

Аудиторам довелося самостійно створити базу даних для аналізу строків і бюджетів, оскільки зведеного реєстру не існувало. У Державній туристичній компанії підрядники витратили щонайменше вдвічі більше від запланованого часу на 22 із 30 проєктів, для яких було встановлено строк завершення. У трьох випадках роботи тривали щонайменше у дев’ять разів довше, ніж планувалося.

Затримки фіксували й до початку будівництва. У 12 із 46 проаналізованих проєктів між отриманням замовлення на роботи та підписанням угоди з місцевою владою минуло щонайменше п’ять років. У двох випадках цей етап тривав не менш як десять років. Усі дев’ять перевірених проєктів компанії розвитку Старого Акко та Назарета перевищили відведені підрядникам строки, як і всі шість проєктів компанії зі збереження Мертвого моря, для яких такі строки були встановлені.

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Бюджети й управління компаніями

Державна туристична компанія та компанія зі збереження Мертвого моря не порівнювали фактичні витрати з початковими бюджетами проєктів. Державна туристична компанія також не враховувала додаткове фінансування непередбачених витрат як перевищення первісного кошторису. В інформаційній системі компанії Мертвого моря не розділяли первинні бюджетні призначення та подальші доповнення.

Адміністративні витрати цих структур істотно перевищували середній показник інших державних компаній з управління проєктами. У 2025 році управлінські та загальні витрати становили 10,5% усіх видатків компанії Акко та Назарета, 11,1% — Державної туристичної компанії та 12,8% — компанії Мертвого моря. Середній показник для порівнюваних компаній становив 4,8%.

Станом на вересень 2025 року компанії Мертвого моря та Акко і Назарета приблизно чотири роки працювали лише з одним членом ради директорів кожна, що не дозволяло проводити правомочні засідання. Компанія Мертвого моря не мала аудиторського комітету приблизно п’ять років, а компанія Акко та Назарета — близько шести років. Аудит пов’язав ці проблеми з непризначенням директорів міністрами. У січні 2026 року уряд схвалив об’єднання компанії Акко та Назарета з Державною туристичною компанією та передачу їй діяльності компанії Мертвого моря з розвитку туризму.

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