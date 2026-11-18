Європейська рахункова палата розкритикувала повільне регулювання в ЄС пер- та поліфторалкільних речовин, або PFAS, відомих як «вічні хімікати». Аудитори вважають, що чинна система не дає змоги ефективно контролювати ці сполуки, які застосовують у тисячах повсякденних товарів, зокрема у водонепроникному одязі, пакуванні, меблях, косметиці та посуді з антипригарним покриттям, повідомляє Der Spiegel.

PFAS відштовхують воду, жир і бруд, витримують високі температури та є дуже стійкими. Водночас через цю властивість речовини накопичуються у ґрунті, воді, повітрі й організмі людини. Дослідження пов’язують PFAS із раком, безпліддям і гормональними порушеннями.

Брак даних і тривалі процедури

За висновками аудиторів, більшість PFAS не зареєстрована відповідно до регламенту ЄС REACH, який регулює хімічні речовини. Для значної частини таких сполук бракує даних про можливі ризики, а виробники не зобов’язані проводити їхнє тестування. Серед прикладів — політетрафторетилен, або PTFE, який застосовують у посуді з антипригарним покриттям і водонепроникному одязі.

Рахункова палата зазначила, що на запуск процедури обмеження окремої речовини в середньому витрачають п’ять років. За цей час виробники можуть замінювати заборонені речовини подібними сполуками, які також можуть бути шкідливими. Крім того, підприємства переважно самі перевіряють дотримання вимог, а в третині країн ЄС контролю досі немає.

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Занепокоєння через їжу та воду

PFAS потрапляють до організму людини передусім через питну воду та продукти харчування. Хоча для них встановлені граничні значення, аудитори наголосили, що дотримання цих норм не гарантує безпечності тривалого впливу хімікатів. Дані, на яких ґрунтуються нормативи для питної води, датовані 2017 роком, тоді як забруднення ґрунтів і води PFAS відтоді зросло.

Аудитори також навели розрахунки щодо харчових продуктів: семи грамів анчоусів із дозволеним максимальним вмістом PFAS може вистачити для перевищення допустимого тижневого надходження цих речовин. Аналогічний показник стосується 39 грамів дикого лосося, 181 грама яєць або 237 грамів яловичини. ЄС узяв курс на поступову відмову від PFAS, окрім випадків, коли їхнє використання є необхідним, однак реалізація цих планів просувається повільно.

Хімічна промисловість виступає проти загальної заборони всіх PFAS. Галузева асоціація заявляє, що ризики для людей і довкілля слід мінімізувати, однак попереджає про можливі наслідки для економіки, охорони здоров’я та зеленої трансформації. На думку асоціації, окремі PFAS є незамінними для певних промислових процесів, а забороняти слід лише сполуки з доведеним неконтрольованим ризиком.

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