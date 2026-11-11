Аудитори ЄС вважають малоймовірним захист 30% морських вод до 2030 року — Mongabay

Європейська палата аудиторів дійшла висновку, що ЄС «із високою ймовірністю» не досягне до 2030 року мети щодо юридичного захисту 30% своїх морських акваторій. Аудит охопив приблизно 5 млн квадратних кілометрів європейських вод і засвідчив, що чинна мережа морських природоохоронних територій не забезпечує дієвого захисту морського середовища, повідомляє Mongabay.

Рибальство в охоронних зонах

У районах Natura 2000, які займають найбільшу площу серед морських охоронних територій ЄС, зафіксована активність рибальських суден була на 72% вищою, ніж в інших європейських водах. Близько 85% цієї рибальської активності припадало на донні знаряддя лову, зокрема донні трали, які контактують із морським дном і пошкоджують придонні оселища.

Аудитори аналізували дані платформи Global Fishing Watch за 2020–2024 роки, відвідували окремі території та спілкувалися з їхніми керівниками. Рибальство дозволене в багатьох таких зонах, однак дослідник Національного центру наукових досліджень Франції Жоакім Клоде зазначив, що ефективна морська охоронна територія має виключати діяльність із найбільшим впливом на біорізноманіття, зокрема донне тралення.

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Брак ресурсів і спільних правил

Серед інших проблем аудит назвав нестачу персоналу та фінансування, відсутність уніфікованої системи оцінювання ефективності охоронних зон, недостатній захист морських районів далеко від узбережжя та глибоководних оселищ. Також мережі бракує екологічної зв’язаності: у Середземному морі та Атлантиці чимало територій залишаються ізольованими одна від одної.

За даними аудиту, статус морських охоронних територій мають 13,7% вод ЄС, а суворо захищеними є менш ніж 1%. Стратегія Єврокомісії з біорізноманіття до 2030 року передбачає, що третина площі, яка підлягає охороні, має отримати суворий режим захисту. У морі це зазвичай означає повну заборону рибальства, видобування корисних копалин і днопоглиблювальних робіт.

Єврокомісія заявила, що держави-члени відповідають за запровадження заходів і досягнення цілей, а вона надаватиме технічну, фінансову та політичну підтримку. Комісія також виділила 1,6 млн євро проєкту LIFE-PAME Europe для вдосконалення оцінювання ефективності морських охоронних територій і планує створити цифровий інструмент для зіставних оцінок.

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