Аудитори Мексики подали скаргу щодо 7,2 млрд песо в Нуево-Леоні — The Rio Times

У Мексиці федеральне аудиторське відомство подало кримінальну скаргу через платежі уряду штату Нуево-Леон на суму понад 7,2 млрд песо, або близько 380 млн доларів. Частина коштів, за висновками аудиторів, могла через низку компаній надійти до юридичної фірми, пов’язаної з губернатором штату Самуелем Гарсією та його батьком, повідомляє The Rio Times.

Чотири маршрути платежів

Скаргу датовано 16 жовтня 2026 року. Її подала Auditoría Superior de la Federación — аудиторський орган нижньої палати Конгресу Мексики, який перевіряє витрачання державних коштів. Матеріали передали до федеральної прокуратури Мексики, яка має вирішити, чи відкривати кримінальну справу. Обвинувачень у цій справі нікому не висували.

Перевірка звітності за 2025 рік, за даними видання, виявила ознаки ймовірних фіктивних операцій у Нуево-Леоні та штаті Сіналоа. Аудитори простежили чотири маршрути коштів, які починалися з платежів уряду штату приватним компаніям. Найбільший із них включав 5,851 млрд песо, виплачених будівельній компанії; 385,3 млн песо з цієї суми, за даними аудиту, могли надійти юридичній фірмі.

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Ще один маршрут починався з 964 млн песо, перерахованих торговельній компанії. З них юридична фірма, за даними аудиторів, отримала 202,9 млн песо. За двома іншими маршрутами до неї надійшли відповідно 62,9 млн і 77,03 млн песо.

Кошти, пов’язані з юридичною фірмою

Загалом чотири описані маршрути дають близько 728 млн песо, або 39 млн доларів, які, за підрахунками аудиторів, надійшли до фірми, пов’язаної з Гарсією та його батьком. Водночас 7,2 млрд песо — це загальний обсяг первинних платежів, які аудитори відстежували у ймовірній схемі, а не сума, що надійшла цій фірмі.

Самуель Гарсія очолює Нуево-Леон із жовтня 2021 року та представляє партію «Громадянський рух». У відео 6 серпня 2026 року він заявив, що готовий до розслідування, а попередні твердження назвав повторенням. Раніше, у травні, політики партії Morena у штаті також подали скарги до федеральної прокуратури щодо платежів фірмі, пов’язаній із його родиною.

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