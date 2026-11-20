У США Пентагон не має достовірних даних про місцезнаходження, кількість і стан приблизно 26 млн запчастин до винищувачів F-35 загальною вартістю близько $31 млрд. Про це Anadolu Agency повідомив директор з питань фінансового управління та контролю Управління державної звітності США Асіф Хан.

За його словами, облікові записи Міністерства оборони США залишаються неточними, неповними та неактуальними, а фізичні інвентаризації не забезпечують належної перевірки запасів. Звіт від 9 листопада охопив деталі, розміщені на понад 700 об'єктах, якими керують урядові структури та підрядники в різних країнах.

Частину запасів не можуть перевірити

У деяких випадках посадовці Пентагону та головні підрядники програми не знають, де розташовані об'єкти субпідрядників, що зберігають компоненти. Через це інспектори не можуть фізично перевірити відповідні запчастини. Приблизно 30% деталей зберігаються на об'єктах під управлінням підрядників, ще 70% — на об'єктах під управлінням уряду.

Програма F-35 використовує спільний резерв компонентів для Повітряних сил, Військово-морських сил і Корпусу морської піхоти США, а також міжнародних партнерів та інших покупців літаків. Водночас розслідування не оцінювало, чи призвели недоліки обліку до простою літаків, затримок ремонту або зниження їхньої готовності до виконання завдань.

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Компоненти поза центральним обліком

Станом на березень 2026 року в центральній системі обліку не було даних приблизно про 17 тисяч компонентів, які перебували на технічному обслуговуванні або ремонті. Їхня облікова вартість становила близько $1,3 млрд, однак у Міноборони США припустили, що після врахування відсутньої інформації про витрати та додаткових видатків сума може сягнути $2,5 млрд.

Відсутність деталей у базі даних не означає, що їх фізично втратили або викрали. Вона свідчить, що державне майно не відображене в записах, які використовують для управління запасами. Центральна система не була повністю інтегрована з системами Lockheed Martin і виробника двигунів Pratt & Whitney, тому інформація про спільний запас зазвичай надходила раз на три місяці.

Пентагон погодився з усіма чотирма рекомендаціями аудиторів, зокрема щодо посилення контролю за втратами деталей, процедур і навчання відповідальних працівників. Офіс програми F-35 заявив про розробку додаткових процедур, а Агентство контрактного аудиту Міністерства оборони США готує комплексну інвентаризацію, яку планують завершити до березня 2027 року.

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