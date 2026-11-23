Рахункова палата США (GAO) встановила, що Міністерство оборони США не має загального плану, який пов’язував би виробництво та фінансування боєприпасів із загальними потребами відомства. Пентагон також не визначив підрозділ, відповідальний за координацію поліпшення управління запасами, повідомляє Fortune.

У звіті GAO від 19 листопада йдеться про тривалий дефіцит бомб, ракет і торпед. Проблема стала помітнішою на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка, за даними видання, розпочалася 28 лютого. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), яку наводив Axios, Сполучені Штати використали в цій війні понад 1 000 крилатих ракет Tomahawk.

Витрати на боєприпаси

Fortune на основі даних CSIS підрахував, що за перші сім тижнів війни США витратили близько 24 млрд доларів на сім основних видів боєприпасів. Аналітики CSIS оцінювали, що відновлення цих запасів до довоєнного рівня може тривати від одного до чотирьох років.

CSIS також застерігав, що нинішній рівень запасів обмежуватиме можливості американських операцій у разі нового конфлікту. Війна з державою, співставною зі США за військовим потенціалом, зокрема з Китаєм, потребувала б боєприпасів ще швидшими темпами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Проблеми планування та виробництва

GAO зазначила, що Пентагон має загальновідомчий інструмент обліку боєприпасів, однак здійснює обмежений нагляд за ним і не проводить регулярного звіряння даних про запаси з видами збройних сил. Аудитори також вказали, що нарощування виробництва 155-мм артилерійських снарядів армією США не ґрунтувалося на загальній потребі Міністерства оборони. Без цілісного плану є ризик інвестувати у боєприпаси в обсягах, що перевищуватимуть потреби.

Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Майкл Горовіц заявив Fortune, що причини дефіциту формувалися десятиліттями: американський арсенал значною мірою складається зі складних, дорогих і важких у виробництві систем. На його думку, Пентагону слід збільшувати виробничі обсяги, усувати залежність від єдиних постачальників і закуповувати точні та дешевші системи, придатні для комерційного виробництва.

GAO надала Міністерству оборони США чотири рекомендації: підготувати загальний план, призначити відповідальний орган із достатніми повноваженнями, встановити регулярні строки звіряння запасів та створити план управління даними. Міністерство загалом погодилося з рекомендаціями, але станом на 23 листопада всі чотири мали статус Open на сайті GAO. Адміністрація також запросила оборонний бюджет у розмірі 1,5 трлн доларів на 2027 фінансовий рік.

Читай нас у