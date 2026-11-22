У Німеччині «Аугсбург» удома обіграв «Майнц 05» з рахунком 3:1 у матчі Бундесліги. Як повідомляє Channel NewsAsia, нападник господарів Міхаель Грегорич оформив дубль, а команда здобула третю перемогу цього сезону.

Дубль Грегорича та вилучення Баума

Грегорич відкрив рахунок на 19-й хвилині, а Джума Ба подвоїв перевагу «Аугсбурга». За дві хвилини до перерви тренера господарів Мануеля Баума вилучили: він утримував м’яч, не дозволяючи півзахиснику «Майнца» Надіму Амірі швидко ввести його з-за бокової лінії.

Через три хвилини після початку другого тайму Грегорич забив третій м’яч «Аугсбурга». Невдовзі Рансфорд Кенігсдерффер, який вийшов на заміну, скоротив відставання «Майнца», однак гості більше не забили.

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Зміни в турнірній таблиці

Після 10 матчів «Аугсбург» набрав 12 очок, обійшов «Майнц» у таблиці та піднявся на 10-те місце. «Майнц» із 10 очками опустився на 13-ту позицію.

В іншому недільному матчі «Вердер» удома розгромив «Гамбург» — 4:0. Джастін Нджінма забив два м’ячі в середині другого тайму. «Вердер» посідає шосте місце з 18 очками, тоді як «Гамбург» іде 12-м та відстає на шість пунктів.

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