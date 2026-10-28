Аун заявив, що атаки Ізраїлю перешкоджають угоді за посередництва США — Asharq Al-Awsat

Президент Лівану Жозеф Аун заявив у Бейруті, що продовження ізраїльських атак на півдні країни перешкоджає виконанню угоди, досягнутої під час переговорів у Вашингтоні. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, за словами Ауна, контакти Бейрута з американською стороною щодо припинення ударів поки не дали результату.

Під час зустрічі з міністеркою закордонних справ і оборони Ірландії Гелен Макінті президент Лівану звинуватив Ізраїль у невиконанні домовленостей. Він стверджує, що ізраїльські сили продовжують обстрілювати села й міста на півдні Лівану, руйнувати майно та зносити будинки бульдозерами.

Заклик припинити атаки

Аун заявив, що ці дії не дозволяють ліванській армії поширити державний контроль до міжнародного кордону, припинити присутність збройних угруповань і відновити стабільність. Він закликав дружні країни, зокрема Ірландію, тиснути на Ізраїль, щоб той припинив атаки, вивів війська з півдня Лівану та звільнив ліванських ув'язнених.

За словами президента, це дало б ліванській державі змогу відбудовувати зруйновані громади та сприяти поверненню переміщених жителів.

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Мандат UNIFIL

Також Аун підтвердив прагнення Лівану продовжити мандат Тимчасових сил ООН у Лівані, UNIFIL, на 2027 рік. Термін дії чинного мандата місії спливає наприкінці року. Президент наголосив, що миротворці стежать за ситуацією на півдні країни, підтримують розгортання ліванської армії поблизу міжнародного кордону та надають місцевим жителям гуманітарну, соціальну і медичну допомогу.

Якщо продовжити мандат UNIFIL не вдасться, Бейрут готовий розглянути участь європейських сил за домовленостями з Європейським Союзом або окремими європейськими країнами у співпраці з ООН. Аун застеріг, що вихід миротворців без заміни може створити вакуум безпеки на півдні Лівану та негативно позначитися на регіональній стабільності.

Гелен Макінті зі свого боку підтвердила готовність Ірландії продовжувати участь у миротворчих операціях, підтримувати ліванську армію, громадянське суспільство та державні установи країни.

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