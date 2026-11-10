AUR скликає мітинг на підтримку екскандидата в президенти Джорджеску — Romania Insider

Ультраправа румунська партія «Альянс за об’єднання румунів» (AUR) планує провести масовий мітинг у Бухаресті, Румунія, на підтримку затриманого колишнього кандидата в президенти Келіна Джорджеску. Збір запланували на суботу, 14 листопада, перед Палацом парламенту.

Заява лідера AUR

Про запланований захід у понеділок, 9 листопада, оголосив лідер партії Джордже Сіміон, повідомляє Romania Insider. Повідомлення про заяву Сіміона видання опублікувало 10 листопада.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сіміон заявив, що мітинг відбудеться навіть у разі відсутності дозволу від Бухарестської мерії. За його словами, члени AUR становитимуть основну частину учасників запланованої акції.

Контекст попередніх акцій

Romania Insider зазначає, що мітинги, підтримані AUR, у минулому ставали насильницькими. Це зауваження видання стосується попередніх заходів, які підтримувала партія.

Читай нас у