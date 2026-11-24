Коаліція з понад 60 авіаційних організацій і компаній закликала Конгрес США виділити щонайменше 30 млрд доларів додаткового фінансування на модернізацію застарілої системи управління повітряним рухом. Учасники об’єднання заявили, що нещодавні збої виявили дедалі більшу вразливість авіаційної інфраструктури США, повідомляє Anadolu Agency.

Асигнування на 2027 рік

У листі до лідерів Конгресу коаліція Modern Skies Coalition закликала законодавців завершити процес виділення асигнувань на 2027 фінансовий рік і затвердити фінансування до завершення роботи 119-го скликання Конгресу.

До об’єднання входять авіакомпанії, виробники літаків, аеропорти, асоціації пілотів та галузеві організації. На думку коаліції, додаткові кошти мають піти на комплексну модернізацію системи, а також на належне кадрове забезпечення і підготовку диспетчерів повітряного руху.

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Коаліція також закликала не допустити нового призупинення роботи уряду, оскільки такі збої у федеральних операціях, за її оцінкою, непропорційно впливають на авіаційну галузь.

Запит міністра транспорту

Міністр транспорту США Шон Даффі минулого тижня заявив, що готовий прийняти будь-який обсяг фінансування, який схвалить Конгрес, однак закликав підтримати інвестиційний пакет на 50 млрд доларів. Спочатку він просив 30 млрд доларів, з яких 18 млрд планували спрямувати на поліпшення аеропортів.

Після інциденту 13 листопада Даффі збільшив запит до 50 млрд доларів. За даними джерела, інцидент спричинив найдовше загальнонаціональне призупинення авіаруху в США від терористичних атак 11 вересня 2001 року.

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