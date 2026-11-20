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Авіакомпанія Lufthansa планує скоротити загалом близько 1000 штатних посад у своїх вузлових аеропортах у Франкфурті-на-Майні та Мюнхені, Німеччина. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на внутрішній лист керівництва Lufthansa Airlines до працівників.

Скорочення у Франкфурті та Мюнхені

Лист підписали глава Lufthansa Airlines Єнс Ріттер та ще четверо менеджерів. У ньому йдеться про намір зменшити витрати на персонал у двох ключових хабах компанії. Терміни та механізм скорочення робочих місць наразі не визначені.

Також невідомо, чи входять ці 1000 посад до раніше оголошеного плану зі скорочення приблизно 4000 адміністративних робочих місць у групі Lufthansa. Цей план компанія представила понад рік тому. У відповідь на запит щодо внутрішнього листа Lufthansa не надала додаткових коментарів.

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Менше рейсів і зміна флоту

Окрім скорочення персоналу, Lufthansa Airlines має намір і надалі зменшувати обсяги пропозиції перевезень на коротко- та середньомагістральних маршрутах. Компанія планує скоротити кількість літаків сімейства Airbus A320 у підрозділі Lufthansa Airlines, частково замінивши їх додатковими сучасними та ефективнішими Airbus A220.

Керівництво пояснило ці кроки поточними фінансовими втратами. За перші дев’ять місяців 2026 року Lufthansa Airlines зафіксувала операційний збиток у 180 млн євро, тобто в середньому 20 млн євро щомісяця. У листі зазначено, що основний бренд третій рік поспіль не демонструє фінансового успіху та нині не є конкурентоспроможним за структурою витрат, ефективністю і продуктивністю.

Наприкінці 2025 року в Lufthansa Group у Німеччині працювали близько 67 100 осіб — приблизно на 1% більше, ніж роком раніше.

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