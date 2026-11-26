За даними AeroTime, авіакомпанія Norse Atlantic Airways призупинила всю операційну діяльність через складну фінансову ситуацію. Оголошення зробили в офіційній заяві, надісланій до фондової біржі в Осло незадовго до 09:00 за місцевим часом.

Скасовані рейси

Перед оголошенням перевізник упродовж ночі скасував кілька рейсів. Серед них були польоти, які Norse Atlantic Airways виконувала для Pakistan International Airlines за договором «мокрого» лізингу. Чутки про можливе припинення польотів поширювалися за кілька годин до офіційної заяви.

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Пошук коштів

За два дні до цього Norse Atlantic Airways попереджала, що її ліквідність перебуває на критичному рівні. Компанія шукала нові джерела фінансування, аби виконати короткострокові фінансові зобов'язання.

За останньою заявою, рада директорів і далі розглядає кілька способів залучити додаткове фінансування. Серед варіантів — можливе придбання компанії зовнішньою стороною та переговори з власниками старших забезпечених облігацій на 52 млн доларів США. Якщо жоден із цих варіантів не буде реалізований, авіакомпанія, як очікується, подасть заяву про банкрутство.

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