Ірландська авіакомпанія Ryanair планує інвестувати 500 млн євро у створення центру технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту в Севільї, Іспанія. Як повідомляє AeroTime, новий об’єкт спеціалізуватиметься на технічному обслуговуванні та ремонті реактивних двигунів.

Центр планують розмістити в порту Севільї на річці Гвадалквівір, який має сполучення з Атлантичним океаном. Регіональний уряд Андалусії та уряд Іспанії мають фінансово підтримати проєкт, вклавши 24 млн євро та 17 млн євро відповідно.

Робочі місця та авіаційна галузь

Очікується, що новий центр створить близько 600 робочих місць у районі з відносно високим рівнем безробіття. За даними видання, Севілья випередила 12 інших міст, які також претендували на цей проєкт.

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У Севільї вже працює виробництво Airbus: тут розташовані лінії фінального складання військових літаків Airbus A400M і C295, а також кілька постачальників першого рівня. У 2027 році в місті також очікують відкриття центру технічного обслуговування та переобладнання літаків A330 MRTT.

Центр Ryanair у Порту

Рішення щодо інвестиції в Севільї підтвердили 16 листопада 2026 року — того самого дня Ryanair відкрила ще один центр технічного обслуговування на Піренейському півострові, у португальському Порту. Компанія інвестувала в цей об’єкт близько 40 млн євро.

Центр у Порту має площу 4 900 квадратних метрів, ангар лінійного обслуговування на дві позиції та окремі майстерні для компонентів. Очікується, що він створить 150 робочих місць і обслуговуватиме приблизно 30 літаків, які Ryanair експлуатує з португальських баз.

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