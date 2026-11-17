16 листопада 2026 року авіакомпанія United Airlines повідомила про масштабний збій систем, який вплинув на рейси, заплановані до вильоту. Про це з посиланням на заяву перевізника повідомив CNBC.

Проблема з технологіями

У United Airlines зазначили, що фахівці усувають технологічну проблему, яка зачіпає рейси на виліт. Авіакомпанія охарактеризувала збій як поширений. Її команди працюють, щоб відновити роботу систем якомога швидше.

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Які рейси не постраждали

За заявою перевізника, проблема не позначилася на рейсах, які вже перебувають у польоті. Також вона не вплинула на рейси United Express.

CNBC опублікував це повідомлення як термінову новину та вказав, що матеріал може бути доповнений у міру появи нових відомостей. Інших подробиць щодо характеру технологічної проблеми з боку авіакомпанії не повідомляється. Ілюстрація до матеріалу показує літаки United Airlines біля гейтів аеропорту Ньюарк-Ліберті в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, 15 листопада 2026 року.

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