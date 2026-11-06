Авіакомпанії продовжили скасування рейсів до Саудівської Аравії — The National

Низка авіакомпаній продовжила скасування рейсів до Саудівської Аравії, насамперед до Ер-Ріяда та Даммама, попри часткове відновлення роботи міжнародного аеропорту імені короля Халіда в столиці країни. Як повідомляє The National, аеропорт частково відкрили 25 жовтня після атак єменських хуситів, однак він досі працює з обмеженнями.

Деякі рейси саудівської авіакомпанії Saudia до Ер-Ріяда перенаправляють через Аль-Касім або Даммам, звідки пасажирів доправляють до столиці автобусами. Сполучення з Джиддою відновлюється поступово: Emirates поновила частину рейсів із Дубая 30 жовтня, а Etihad Airways планувала відновити чотири рейси між Абу-Дабі та Джиддою 6 листопада.

Обмеження для перевізників з ОАЕ

Etihad Airways скасувала пасажирські й вантажні рейси між Абу-Дабі та Ер-Ріядом, а також між Абу-Дабі й Даммамом до 19 листопада. Водночас інші її рейси до Джидди мають виконуватися за розкладом.

Emirates планує відновити пасажирські рейси з Дубая до Ер-Ріяда і Даммама 8 листопада. Її рейси до Медини продовжували виконуватися. Flydubai скасувала польоти між Дубаєм та Ер-Ріядом, Даммамом і Абхою до 9 листопада та попередила, що розклад може змінюватися. Air Arabia не назвала дату відновлення сполучення з Шарджі до Ер-Ріяда, Абхи, Даммама і Таїфа.

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Строки скасувань інших рейсів

Qatar Airways тимчасово призупинила рейси до Ер-Ріяда, Даммама, Абхи та Таїфа, а частоту польотів до Джидди скоротила. Oman Air планує поновити рейси Маскат—Ер-Ріяд 8 листопада. SalamAir скасувала рейси до Ер-Ріяда та Даммама до 30 листопада.

British Airways перенесла відновлення щоденних рейсів Лондон—Ер-Ріяд із 3 листопада на 11 січня 2027 року та остаточно припинила маршрут Лондон—Джидда. Cathay Pacific скасувала пасажирські рейси до та з Ер-Ріяда до 31 січня 2027 року, а Scoot продовжила скасування польотів між Сінгапуром і Джиддою до 28 лютого 2027 року.

Air France призупинила рейси до та з Ер-Ріяда до 12 грудня, KLM — до 27 листопада для Ер-Ріяда і Даммама. Lufthansa скасувала рейси до та з Ер-Ріяда до 18 листопада, а до Даммама — до 30 листопада. Delta Air Lines також відклала запуск маршруту Атланта—Ер-Ріяд до березня 2027 року.

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