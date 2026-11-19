Американський авіаносець USS George Washington залишив Близький Схід після трьох місяців розгортання та перейшов у зону операцій 7-го флоту США. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на онлайн-видання Військово-морського інституту США USNI News.

Перехід до зони 7-го флоту

Речник Тихоокеанського флоту США повідомив USNI News, що авіаносець, який базується в Японії, вже перебуває в районі операцій 7-го флоту. Він не уточнив, які кораблі супроводу вирушили разом із USS George Washington.

Ударна група авіаносця прибула до зони відповідальності 5-го флоту США 19 серпня, щоб замінити USS Abraham Lincoln. USS George Washington вийшов зі свого порту приписки Йокосука наприкінці травня. Наразі невідомо, чи прямує корабель безпосередньо до Йокосуки, чи зробить зупинку в одному з портів дорогою.

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Два авіаносці залишаються в регіоні

До виходу USS George Washington у регіон у неділю прибула авіаносна ударна група USS Theodore Roosevelt. Разом із USS George H.W. Bush, який перебуває в Аравійському морі з квітня, у регіоні залишаються дві американські авіаносні ударні групи.

За даними видання, переміщення відбувається на тлі високої напруженості у відносинах США та Ірану. Вашингтон і Тегеран у червні підписали меморандум про взаєморозуміння, однак його реалізація зупинилася через розбіжності щодо гарантій свободи та безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. США та Ізраїль звинувачують Іран у розвитку ядерної й ракетної програм, які, на їхню думку, становлять загрозу для Ізраїлю та союзних США держав регіону. Тегеран заявляє, що його ядерна програма має мирний характер.

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