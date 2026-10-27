Авіарегулятор Нігерії розслідує скаргу пасажира на спеку в літаку — Premium Times Nigeria

У Нігерії Управління цивільної авіації (NCAA) розпочало розслідування скарги пасажира рейсу Абуджа—Калабар, який заявив, що через спеку й відсутність вентиляції в салоні у нього почалася кровотеча. Про це повідомляє Premium Times.

Скарга пасажира

Пасажир Башир Усман розповів у соцмережі X, що 26 жовтня пасажири сіли на борт о 12:07. За його словами, після закриття дверей літака вони близько 50 хвилин залишалися в салоні без увімкнених двигунів і кондиціонування повітря.

Усман стверджує, що спека стала нестерпною, після чого в нього почалася кровотеча. Літак прибув до Калабара о 14:04, хоча рейс мав тривати близько 45 хвилин. Він також повідомив, що інші пасажири допомагали йому: обмахували його та дали скористатися портативним вентилятором.

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Дії регулятора

Директор NCAA зі зв'язків із громадськістю та захисту прав споживачів Майкл Ачімугу заявив, що поспілкувався з Усманом телефоном. Скаргу передали до директорату операцій, ліцензування та стандартів підготовки для перевірки.

Регулятор з'ясовуватиме, чому, за версією пасажира, двері літака були зачинені без кондиціонування або вентиляції в період сильної спеки. Ачімугу зазначив, що в разі підтвердження викладених обставин NCAA визначить подальші дії.

Він також зауважив, що екіпаж міг не знати причини кровотечі та бути стурбованим потребою пасажира в медичній допомозі. За словами посадовця, члени екіпажу мають дбати про безпеку всіх пасажирів. NCAA поки не оголосило результатів перевірки.

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