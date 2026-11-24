Федеральне авіаційне управління США (FAA) розслідує інцидент із дроном Amazon у Гантінгтон-Вудс, штат Мічиган. За попереднім звітом, оприлюдненим на сайті FAA, дрон зачепив волоконно-оптичний кабель і житловий гараж, а під час зльоту заплутався в лініях електропередач. Про це повідомляє CNBC.

Дрон доставив замовлення перед інцидентом

За словами представника Amazon Джека Стелцнера, у п’ятницю один із дронів моделі MK30 приземлився на гараж мешканця під час доставки в передмісті Детройта. Перед цим апарат доправив клієнтові замовлення шампуню приблизно о 16:30 за місцевим часом.

Як повідомив телеканал WXYZ, під час інциденту було пошкоджено один із пропелерів дрона. У попередньому звіті FAA зазначено, що стан апарата невідомий.

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Постраждалих немає

Стелцнер заявив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а дрон уже прибрали. Amazon контактує з мешканцем будинку. У компанії наголосили, що безпека є пріоритетом, а кожен випадок, коли доставка відбувається не за планом, аналізують, щоб поліпшити сервіс.

Національна рада з безпеки на транспорті США також знає про подію та збирає інформацію. Її представник зазначив, що відомство ще не вирішило, чи відкриватиме власне розслідування.

Amazon розвиває програму доставки дронами майже 13 років. Раніше федеральні слідчі розпочинали перевірки після того, як дрон компанії пошкодив інтернет-кабель у Вейко, штат Техас, а також після зіткнення двох дронів Amazon із будівельним краном поблизу Фінікса.

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