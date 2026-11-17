Федеральне авіаційне управління США (FAA) у вівторок повідомило, що призупинить встановлення нових маршрутизаторів після технічних проблем, пов’язаних із загальнонаціональною зупинкою вильотів у п’ятницю. Про це повідомляє CNBC.

Обмеження на вильоти

Зупинка вильотів тривала понад чотири години та вплинула на десятки тисяч рейсів. У межах цього обмеження вильоти були призупинені в пунктах відправлення рейсів.

FAA вирішило поставити на паузу роботи зі встановлення маршрутизаторів після проблем із цією технологією, що виникли останніми днями.

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Пояснення міністра транспорту

Міністр транспорту США Шон Даффі в неділю заявив, що перевантажений маршрутизатор, встановлений на півдні Арканзасу в межах модернізації системи, яку контролює L3Harris Technologies, імовірно, перевантажив системи, що передають радіолокаційні та інші дані для управління повітряним рухом.

The Wall Street Journal першим повідомив про рішення призупинити встановлення обладнання.

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