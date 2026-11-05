Авіашоу RIAT перенесуть до Boscombe Down після 40 років у RAF Fairford — Defense News

Організатори Royal International Air Tattoo (RIAT) оголосили про постійне перенесення військового авіашоу з бази RAF Fairford у графстві Глостершир до MOD Boscombe Down у Вілтширі, Велика Британія. Захід проводили на RAF Fairford протягом чотирьох десятиліть, повідомляє Defense News.

Скасування шоу у 2026 році

Наприкінці травня організатори скасували авіашоу 2026 року після консультацій із Королівськими ВПС та ВПС США. Тоді вони пояснили рішення невизначеністю щодо доступу до RAF Fairford через залучення бази до війни в Ірані.

Під час операції Epic Fury на RAF Fairford базувалися 12 американських бомбардувальників B-1B Lancer, які використовували для ударів по іранських ракетних об’єктах, що атакували судна в Ормузькій протоці. Після підозрюваної терористичної змови проти бази США вивели звідти всі бомбардувальники та повернули їх до місць постійного базування.

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Підозрювана змова і новий майданчик

Британські посадовці заявили про «вагомі ознаки» причетності Ірану до підозрюваної змови наприкінці вересня, спрямованої проти RAF Fairford. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заперечив ці звинувачення у соцмережах. Спочатку затримали п’ятьох чоловіків, яких згодом звільнили під заставу; двох із них повторно заарештували та висунули обвинувачення за Законом Великої Британії про національну безпеку.

Організатори не назвали цю змову причиною переїзду, однак охарактеризували його як необхідний для довгострокового майбутнього RIAT. Виконавчий директор RAF Charitable Trust Гевін Гейджер заявив, що рішення має забезпечити майбутнє авіашоу та його благодійний вплив. RIAT зазвичай відвідують понад 150 тисяч глядачів. Перший захід на MOD Boscombe Down заплановано на 16–18 липня.

MOD Boscombe Down є британським військовим аеродромом, який використовують для випробувань та оцінювання літаків. Там базуються дві авіаційні ескадрильї та шість підрозділів.

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