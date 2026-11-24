Щонайменше шестеро палестинців, зокрема двоє поліцейських, загинули внаслідок ізраїльських авіаударів у секторі Гази у вівторок. Про це з посиланням на місцевих медиків і представників поліції повідомляє Cyprus Mail.

Удар по поліцейському посту

За даними медиків, унаслідок удару по поліцейському посту в Хан-Юнісі на півдні сектору Гази загинули троє людей. Міністерство внутрішніх справ, яке контролює ХАМАС, заявило, що двоє загиблих були поліцейськими.

Ще п'ятеро людей зазнали поранень під час цієї атаки. Згодом медики повідомили про ще один авіаудар поблизу коридору Нецарім північніше, внаслідок якого загинули ще троє людей.

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Позиції сторін

Ізраїльські військові заявили Reuters, що завдали ударів по бойовиках в обох районах, не надавши додаткових подробиць.

Перемир'я за підтримки США, укладене в жовтні 2025 року, зупинило масштабні бойові дії, однак не припинило ізраїльських атак у секторі Гази та не забезпечило роззброєння ХАМАС. Ізраїль звинувачує ХАМАС у спробах перегрупуватися й переозброїтися, а угруповання це заперечує, заявляючи про відданість угоді про припинення вогню та звинувачуючи Ізраїль у спробах її зірвати.

За палестинськими та ізраїльськими підрахунками, від початку перемир'я загинули щонайменше 1600 палестинців і п'ятеро ізраїльських військових. Ізраїльські війська нині контролюють приблизно дві третини сектору Гази, тоді як ХАМАС утримує вузьку смугу території вздовж узбережжя.

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