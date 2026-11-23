Австралія та Південна Корея підписали рамкову угоду про співпрацю у сфері чистої енергетики на полях кліматичного саміту COP31 в Анталії, Туреччина. Рамки співпраці мають поєднати зростаючий попит промисловості Південної Кореї на електроенергію з ресурсами чистої енергії Австралії.

Нові експортні напрями

Австралія розглядає співпрацю з Південною Кореєю як можливість перетворити значні ресурси відновлюваної енергії та корисних копалин на нові експортні галузі. Йдеться про постачання південнокорейським виробникам матеріалів із низьким рівнем викидів. У матеріалі зазначається, що співпраця також спирається на австралійські мінеральні ресурси.

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Відхід від викопного палива

Торговельні зв’язки між двома країнами будувалися на вугіллі та природному газі. Як повідомляє Climate Home News, активісти сподіваються, що рамкова угода сприятиме переорієнтації двосторонньої торгівлі з викопного палива на матеріали з низьким рівнем викидів.

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